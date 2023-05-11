росіяни обстріляли Запорізьку область касетними снарядами, серед 8 постраждалих працівники "швидкої"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Минулої доби російські війська знову гатили по мирних містах і селах Запорізької області. З РСЗВ росіяни масовано атакували Малокатеринівку, де 8 людей постраждали від касетних снарядів, серед них - працівники швидкої допомоги. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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«З РСЗВ ворог масовано атакував Малокатеринівку, де 8 людей постраждали від касетних снарядів. Троє з них - працівники швидкої допомоги, які прибули на виклик. Поранення отримали й місцеві жителі - три чоловіка та дві жінки. Їм надається вся необхідна допомога», - повідомив Малашко.
Деталі
Він зазначив, що ворог минулої доби завдав 70 ударів по Запорізькій області.
«Після 70 обстрілів зафіксовано понад три десятки руйнувань у 20 населених пунктах. 60 разів ворог бив з артилерії, 5 з РСЗВ, наніс 3 авіаційні удари та один ракетний, здійснив одну атаку з БПЛА», - написав Малашко.
За його словами, понівечено приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі в Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах.
Доповнення
Російські війська за 9 травня завдали 107 ударів по Запорізькій області, зокрема, тричі атакували з дронів, було поранено жінку.