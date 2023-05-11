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россияне обстреляли Запорожскую область кассетными снарядами, среди 8 пострадавших работники "скорой"

Киев • УНН

 • 684020 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. За прошедшие сутки российские войска снова били по мирным городам и селам Запорожской области. Из РСЗО россияне массированно атаковали Малокатериновку, где 8 человек пострадали от кассетных снарядов, среди них - работники скорой помощи. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«Из РСЗО враг массированно атаковал Малокатериновку, где 8 человек пострадали от кассетных снарядов. Трое из них - работники скорой помощи, прибывшие на вызов. Ранения получили и местные жители - три мужчины и две женщины. Им оказывается вся необходимая помощь», - сообщил Малашко.

Детали

Он отметил, что враг за прошедшие сутки нанес 70 ударов по Запорожской области.

«После 70 обстрелов зафиксировано более трех десятков разрушений в 20 населенных пунктах. 60 раз враг бил из артиллерии, 5 из РСЗО, нанес 3 авиационных удара и один ракетный, совершил одну атаку с БПЛА», - написал Малашко.

По его словам, изувечены частные дома, машины, имущество жителей, социальные учреждения и коммунальные сети в Гуляйполе, Орехове, Степногорске и окрестных селах.

Дополнение

Российские войска за 9 мая нанесли 107 ударов по Запорожской области, в частности, трижды атаковали с дронов, была ранена женщина.

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