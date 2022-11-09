росіяни обстріляли запалювальними снарядами громаду на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Російські окупанти використали запалювальні боєприпаси під час обстрілу Есманьської громади на Сумщині. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує УНН.
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«Запалювальні боєприпаси використали росіяни під час обстрілу Есманьської громади. По одному з прикордонних сіл вдарили 20 разів із реактивної системи залпового вогню. Внаслідок цього обстрілу загорілося поле з кукурудзою. Люди, на щастя, не постраждали. Деталі щодо пошкоджень уточнюються», - написав Живицький в Telegram.
Доповнення
Українські військовослужбовці сьогодні в Сумській області збили ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА).