россияне обстреляли зажигательными снарядами громаду на Сумщине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российские оккупанты использовали зажигательные боеприпасы при обстреле Эсманской громады на Сумщине. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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«Зажигательные боеприпасы использовали россияне при обстреле Эсманской общины. По одному из пограничных сел ударили 20 раз из реактивной системы залпового огня. В результате этого обстрела загорелось поле с кукурузой. Люди, к счастью, не пострадали. Детали по поводу повреждений уточняются», - написал Живицкий в Telegram.
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