россияне обстреляли зажигательными снарядами громаду на Сумщине

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«Зажигательные боеприпасы использовали россияне при обстреле Эсманской общины. По одному из пограничных сел ударили 20 раз из реактивной системы залпового огня. В результате этого обстрела загорелось поле с кукурузой. Люди, к счастью, не пострадали. Детали по поводу повреждений уточняются», - написал Живицкий в Telegram.

Дополнение

Украинские военнослужащие сегодня в Сумской области сбили вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).