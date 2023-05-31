Росіяни обстріляли Вовчанськ, загинув цивільний, ще одну людину поранено

Цитата

«Ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні та прифронтові міста. Сьогодні знову під вогнем м. Вовчанськ. На жаль, є влучання у приватні будинки. Загинув цивільний чоловік 60 років, ще 1 людина зазнала поранення. На місті працюють усі екстрені служби, інформація уточнюється», - повідомив Синєгубов.

Доповнення

Російські війська минулої доби обстрілювали три райони Харківської області, зокрема, випустили керовані авіабомби по селищу Ківшарівка, в області є одна постраждала людина.