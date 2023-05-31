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19:26 • 39932 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101407 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105641 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106010 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100772 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91978 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109614 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131172 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россияне обстреляли Волчанск, погиб гражданский, еще один человек ранен

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Российские оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине. Есть попадания в частные дома. Погиб гражданский мужчина 60 лет, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

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«Враг продолжает обстреливать наши приграничные и прифронтовые города. Сегодня снова под огнем г. Волчанск. К сожалению, есть попадания в частные дома. Погиб гражданский мужчина 60 лет, еще 1 человек получил ранения. На месте работают все экстренные службы, информация уточняется», - сообщил Синегубов.

Дополнение

Российские войска за прошедшие сутки обстреливали три района Харьковской области, в частности, выпустили управляемые авиабомбы по поселку Ковшаровка, в области есть один пострадавший человек.

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