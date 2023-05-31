Россияне обстреляли Волчанск, погиб гражданский, еще один человек ранен

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«Враг продолжает обстреливать наши приграничные и прифронтовые города. Сегодня снова под огнем г. Волчанск. К сожалению, есть попадания в частные дома. Погиб гражданский мужчина 60 лет, еще 1 человек получил ранения. На месте работают все экстренные службы, информация уточняется», - сообщил Синегубов.

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Российские войска за прошедшие сутки обстреливали три района Харьковской области, в частности, выпустили управляемые авиабомбы по поселку Ковшаровка, в области есть один пострадавший человек.