росіяни обстріляли Сумщину та Чернігівщину, зафіксовано близько 150 прольотів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Під російським вогнем опинилися 7 громад Сумщини та 1 на Чернігівщині. Всього зафіксовано близько 150 прольотів. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
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«Під ворожим вогнем опинилися 7 громад Сумщини та 1 на Чернігівщині. Ворог наносить вогневе ураження із застосуванням мінометів, РСЗВ, ствольної артилерії, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Всього зафіксовано близько 150 прольотів», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що вогонь вівся з російських населених пунктів троїцьке та ніколаєво-дар’їно, чорноземний городок, тьоткіно.
Окрім того, пошкоджені приватні помешкання та цивільна інфраструктура.
Доповнення
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляв, що на Сумщині сьогодні зранку був обстріл Юнаківської громади з мінометів − 3 прильоти. Без втрат.