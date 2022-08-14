россияне обстреляли Сумщину и Черниговщину, зафиксировано около 150 пролетов

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«Под вражеским огнем оказались 7 громад Сумщины и 1 на Черниговщине. Враг наносит огненное поражение с применением минометов, РСЗО, ствольной артиллерии, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Всего зафиксировано около 150 пролетов», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что огонь велся из российских населенных пунктов троицкое и николаево-дарьино, черноземный городок, теткино.

Кроме того, повреждены частные помещения и гражданская инфраструктура.

Дополнение

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщал, что на Сумщине сегодня утром был обстрел Юнаковской громады из минометов − 3 прилета. Без потерь.