Росіяни обстріляли Нікопольський район, постраждало троє людей, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Російські окупанти обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Постраждало троє людей, серед них 14-річна дівчина. У Нікополі побиті 14 п’ятиповерхівок і 7 приватних будинків. Знищена 1 господарська споруда, ще 8 – потрощені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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«Сьогодні ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину. Під удар потрапила Червоногригорівська громада, та найдужче – сам Нікополь. По місту поцілили майже три десятки снарядів», - повідомив Лисак.
За його словами, відомо про трьох постраждалих.
«Серед них – 14-річна дівчина. Її госпіталізували, стан нині задовільний. Ще двоє чоловіків, 61 та 42 років, лікуватимуться амбулаторно», - написав Лисак.
Він повідомив, що у місті виникло кілька пожеж – горіли господарські споруди та об'єкт інфраструктури. Усюди з вогнем рятувальники вже впоралися.
«Побиті 14 п’ятиповерхівок і 7 приватних будинків. Знищена 1 господарська споруда, ще 8 – потрощені. Зачепило й п’ять автівок. Є руйнування на трьох приватних підприємствах та СТО», - зазначив Лисак.
Доповнення
Російські війська вкотре обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії, є поранений.