Нікополь зазнав ворожого удару з важкої артилерії: голова ОВА показав наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Російські війська вкотре обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії, є поранений. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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"Агресор вчинив черговий військовий злочин. Знову накрив вогнем важкої артилерії Нікополь. Постраждав 57-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився у своїй автівці. Нині він у важкому стані госпіталізований до реанімації", - повідомив Лисак.
Деталі
З його слів, у місті пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, декілька господарчих споруд. Понівечені гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовують надзвичайники.
Доповнення
У небі над Україною у ніч на 13 травня під час ворожої атаки "шахедами" знищили 17 ворожих ударних дронів - з усього 21 запуска.