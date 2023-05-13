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Нікополь зазнав ворожого удару з важкої артилерії: голова ОВА показав наслідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Російські війська вкотре обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії, є поранений. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Агресор вчинив черговий військовий злочин. Знову накрив вогнем важкої артилерії Нікополь. Постраждав 57-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився у своїй автівці. Нині він у важкому стані госпіталізований до реанімації", - повідомив Лисак.

Деталі

З його слів, у місті пошкоджені дві багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, декілька господарчих споруд. Понівечені гараж, мікроавтобус і дві лінії електропередач. Наслідки обстрілів з’ясовують надзвичайники.

Доповнення

У небі над Україною у ніч на 13 травня під час ворожої атаки "шахедами" знищили 17 ворожих ударних дронів - з усього 21 запуска.

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