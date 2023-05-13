Никополь подвергся вражескому удару из тяжелой артиллерии: глава ОВА показал последствия

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"Агрессор совершил очередное военное преступление. Снова накрыл огнем тяжелой артиллерии Никополь. Пострадал 57-летний местный житель. Мужчина находился в своей машине. Сейчас он в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию", - сообщил Лысак.

Детали

По его словам, в городе повреждены две многоэтажки, пять частных домов, несколько хозяйственных построек. Повреждены гараж, микроавтобус и две линии электропередач. Последствия обстрелов выясняют чрезвычайники.

Дополнение

В небе над Украиной в ночь на 13 мая во время вражеской атаки "шахедами" уничтожили 17 вражеских ударных дронов - из всего 21 запуска.