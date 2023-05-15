Россияне обстреляли Никопольский район, пострадали три человека, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Пострадали три человека, среди них 14-летняя девушка. В Никополе побиты 14 пятиэтажек и 7 частных домов. Уничтожена 1 хозяйственная постройка, еще 8 – разбиты. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Цитата
«Сегодня враг накрывал артиллерийским огнем Никопольщину. Под удар попала Червоногригорьевская громада, и сильнее всего – сам Никополь. По городу попали почти три десятка снарядов», — сообщил Лысак.
По его словам, известно о трех пострадавших.
«Среди них – 14-летняя девушка, ее госпитализировали, состояние сейчас удовлетворительное. Еще двое мужчин, 61 и 42 лет, будут лечиться амбулаторно», - написал Лысак.
Он сообщил, что в городе возникло несколько пожаров – горели хозяйственные постройки и объект инфраструктуры. Всюду с огнем спасатели уже справились.
«Пострадали 14 пятиэтажек и 7 частных домов. Уничтожена 1 хозяйственная постройка, еще 8 – разбиты. Зацепило и пять автомобилей. Есть разрушения на трех частных предприятиях и СТО», — отметил Лысак.
Дополнение
Российские войска в очередной раз обстреляли Никополь в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, есть раненый.