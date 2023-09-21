Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Окупанти здійснили обстріл населеного пункту Зеленівка, Херсонської області. Унаслідок чого загинула жінка. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр, пише УНН.
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Зазначається, що окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. Влучили в житлову будівлю, яка зазнала руйнувань.
Рятувальники з-під завалів дістали 63-річну жінку. На жаль, як повідомляє, голова ОВА, вона отримала травми несумісні з життям.
Доповнення
Російські загарбники обстріляли від початку доби на Херсонщині щонайменше чотири села. Через ці атаки одна людина загинула.