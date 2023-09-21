Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула жінка

Деталі

Зазначається, що окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. Влучили в житлову будівлю, яка зазнала руйнувань.

Рятувальники з-під завалів дістали 63-річну жінку. На жаль, як повідомляє, голова ОВА, вона отримала травми несумісні з життям.

Доповнення

Російські загарбники обстріляли від початку доби на Херсонщині щонайменше чотири села. Через ці атаки одна людина загинула.