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Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула жінка

Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула жінка

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Окупанти здійснили обстріл населеного пункту Зеленівка, Херсонської області. Унаслідок чого загинула жінка. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. Влучили в житлову будівлю, яка зазнала руйнувань. 

Рятувальники з-під завалів дістали 63-річну жінку. На жаль, як повідомляє, голова ОВА, вона отримала травми несумісні з життям.

Доповнення

Російські загарбники обстріляли від початку доби на Херсонщині щонайменше чотири села. Через ці атаки одна людина загинула.

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