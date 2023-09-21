Россияне обстреляли Херсонскую область: погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Оккупанты совершили обстрел населенного пункта Зеленовка, Херсонской области. В результате чего погибла женщина. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Прокудин Александр, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии. Попали в жилое здание, которое подверглось разрушениям.
Спасатели из-под завалов достали 63-летнюю женщину. К сожалению, как сообщает, глава ОВА, она получила травмы несовместимые с жизнью.
Дополнение
Российские захватчики обстреляли с начала суток на Херсонщине по меньшей мере четыре села. Из-за этих атак один человек погиб.