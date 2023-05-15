Росіяни обстріляли Херсонщину, поранено двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Російські окупанти вдарили по селу Львове Тягинської громади на Херсонщині. Гатили по житлових будинках. Через обстріл поранення отримав 79-річний чоловік та його 48-річний син. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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«російська армія вдарила по селу Львове Тягинської громади, – вкотре гатили по житлових будинках. Через обстріл поранення отримав 79-річний чоловік та його 48-річний син. Постраждалих до медзакладу у Херсоні доставили наші військові», - повідомив Прокудін.
За його словами, нині лікарі надають їм необхідну меддопомогу.
Доповнення
Херсонська область за 14 травня зазнала 86 ворожих ударів, відомо про 6 загиблих.