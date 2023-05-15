Россияне обстреляли Херсонскую область, ранены два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Российские оккупанты ударили по селу Львов Тягинской громады на Херсонщине. Били по жилым домам. Из-за обстрела ранения получил 79-летний мужчина и его 48-летний сын. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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«российская армия ударила по селу Львове Тягинской громады, – в очередной раз били по жилым домам. Из-за обстрела ранения получил 79-летний мужчина и его 48-летний сын. Пострадавших в медучреждение в Херсоне доставили наши военные», - сообщил Прокудин.
По его словам, сейчас врачи оказывают им необходимую медпомощь.
Дополнение
Херсонская область за 14 мая подверглась 86 вражеским ударам, известно о 6 погибших.