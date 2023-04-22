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росіяни обстріляли 5 громад Сумщини: зафіксовано 64 "прильоти"

росіяни обстріляли 5 громад Сумщини: зафіксовано 64 "прильоти"

Київ • УНН

 • 401146 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли 5 прикордонних громад Сумської області. Російські окупанти обстріляли Есманську, Білопільську, Юнаківську, Миропільську та Новослобідську громаду, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 прикордонних громад – Есманської, Білопільської, Юнаківської, Миропільської та Новослобідської. Зафіксовано 64 прильоти з мінометів та артилерії", - повідомили у Сумській ОВА.

Доповнення

У Есманській громаді по околиці одного із сіл громади росіяни били з артилерії (2 обстріли) – усього 9 прильотів. Унаслідок першого обстрілу (4 прильоти) відбулося загоряння поля з кукурудзою.

У Білопільській громаді ворог бив з мінометів – 32 прильотів та артилерії – 1 приліт.

Також здійснено артилерійський обстріл Юнаківської громади (САУ) – 4 прильоти.

По Миропільській громаді був обстріл з мінометів – 4 прильоти.

До цього ворог здійснив артобстріл Новослобідської громади, зафіксовано 10 прильотів та мінометний обстріл – 4 прильоти.

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