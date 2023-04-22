россияне обстреляли 5 громад Сумщины: зафиксировано 64 "прилета"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В течение прошлого дня россияне совершили обстрелы 5 приграничных общин Сумской области. Российские оккупанты обстреляли Эсманскую, Белопольскую, Юнаковскую, Миропольскую и Новослободскую громаду, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Сумской ОГА.
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"В течение дня россияне осуществили обстрелы 5 пограничных громад – Эсманской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской и Новослободской. Зафиксировано 64 прилета из минометов и артиллерии", - сообщили в Сумской ОГА.
Дополнение
В Эсманской громаде по окраине одного из сел громады россияне били из артиллерии (2 обстрела) – всего 9 прилетов. В результате первого обстрела (4 прилета) произошло возгорание поля с кукурузой.
В Белопольской громаде враг бил из минометов – 32 прилёта и артиллерии – 1 прилёт.
Также осуществлён артиллерийский обстрел Юнаковской громады (САУ) – 4 прилёта.
По Миропольской общине был обстрел из миномётов – 4 прилёта.
К этому враг совершил артобстрел Новослободской громады, зафиксировано 10 прилетов и минометный обстрел – 4 прилета.
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