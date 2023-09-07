росіяни атакували з безпілотника жителя Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Російські окупанти у четвер атакували з безпілотника цивільного в Одрадокамʼянці Херсонської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.
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«росіяни скинули на 58-річного чоловіка вибуховий предмет, через що той дістав поранення голови та грудної клітини», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у стані середньої тяжкості постраждалий зараз знаходиться у лікарні. Йому надають необхідну медичну допомогу.
Доповнення
За минулу добу росіяни 68 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 239 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, РПГ, СПГ та авіації. По місту Херсон окупанти випустили 24 снаряди.