росіяни атакували з безпілотника жителя Херсонщини

Цитата

«росіяни скинули на 58-річного чоловіка вибуховий предмет, через що той дістав поранення голови та грудної клітини», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у стані середньої тяжкості постраждалий зараз знаходиться у лікарні. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Доповнення

За минулу добу росіяни 68 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 239 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, РПГ, СПГ та авіації. По місту Херсон окупанти випустили 24 снаряди.