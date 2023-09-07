россияне атаковали с беспилотника жителя Херсонщины

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«россияне сбросили на 58-летнего мужчину взрывной предмет, из-за чего тот получил ранения головы и грудной клетки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состоянии средней тяжести пострадавший сейчас находится в больнице. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Дополнение

За минувшие сутки россияне 68 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 239 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, РПГ, СПГ и авиации. По городу Херсон оккупанты выпустили 24 снаряда.