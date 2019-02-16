Росіяни масово розпродають майно в Карлових Варах

Причини цього явища різні, починаючи від політичних і закінчуючи фінансовими. Будинки і квартири в курортній зоні виставляються на продаж за захмарними цінами, в результаті чого у елітного житла практично немає шансів знайти нового покупця, цитує Radio Praha чеське видання Lidové noviny.

Як приклад, російський бізнесмен десять років тому купив у мерії Карлових Вар житловий будинок, заплативши за нього 60 мільйонів крон (2,5 мільйона євро). У будинку був зроблений капітальний ремонт, а тепер об'єкт пропонується на продаж за 200 мільйонів крон. Безуспішно. Шанси знайти покупця за такі гроші статистично наближаються до нуля.

У Карлових Варах в даний час пропонуються на продаж близько 700 квартир і більше 130 будинків. За оцінками фахівців, практично у половини з них - власники з російським паспортом.

Найчастіше за завищеними цінами продаються квартири площею близько 90 квадратних метрів, розташовані в старій забудові курортної зони або по сусідству від неї: господарі просять за них від семи до шістнадцяти мільйонів крон (від 280 до 680 тисяч євро).

У зв'язку з цим в поточному році в Карлових Варах буде тривати падіння цін на нерухомість.

Громадяни Росії почали масово скуповувати нерухомість в Карлових Варах на початку століття, причому попит настільки перевищував пропозицію, що деякі покупці готові були заплатити за квадратний метр і по 6000 євро. За оцінками місцевих, свого часу в Карлових Варах російськомовні інвестори володіли майже 80 відсотками нерухомості.

Нагадаємо, двоє росіян, підозрюваних в отруєнні на території Великої Британії колишнього подвійного агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, в жовтні 2014 року таємно прибули в Чехію. У той же час до країни мав приїхати і сам Скрипаль для зустрічі з чеськими офіцерами, повідомляє Чеське радіо з посиланням на власні джерела.