Россияне массово распродают имущество в Карловых Варах

Причины этого явления самые разные, начиная от политических и заканчивая финансовыми. Дома и квартиры в курортной зоне выставляются на продажу по заоблачным ценам, в результате чего у элитного жилья практически нет шансов найти нового покупателя, цитирует Radio Praha чешское издание Lidové noviny.

Как пример, российский бизнесмен десять лет назад купил у мэрии Карловых Вар жилой дом, заплатив за него 60 миллионов крон (2,5 миллиона евро). В доме был сделан капитальный ремонт, а теперь объект предлагается на продажу за 200 миллионов крон. Безуспешно. Шансы найти покупателя за такие деньги статистически приближаются к нулю.

В Карловых Варах в настоящее время предлагаются на продажу около 700 квартир и более 130 домов. По оценкам специалистов, практически у половины из них – владельцы с российским паспортом.

Чаще всего по завышенным ценам продаются квартиры площадью около 90 квадратных метров, расположенные в старой застройке курортной зоны или по соседству от нее: хозяева просят за них от семи до шестнадцати миллионов крон (от 280 до 680 тысяч евро).

В связи с этим в текущем году в Карловых Варах будет продолжаться падение цен на недвижимость.

Граждане России начали массово скупать недвижимость в Карловых Варах в начале века, причем спрос настолько превышал предложение, что некоторые покупатели готовы были заплатить за квадратный метр и по 6000 евро. По оценкам местных, в свое время в Карловых Варах русскоговорящие инвесторы владели практически 80 процентами недвижимости.

Напомним, двое россиян, подозреваемых в отравлении на территории Великобритании бывшего двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в октябре 2014 года тайно прибыли в Чехию. В то же время в страну должен был приехать и сам Скрипаль для встречи с чешскими офицерами, сообщает Чешское радио со ссылкой на собственные источники