росіяни атакували військовий аеродром на Полтавщині дронами та "Іскандерами", є пошкодження - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські окупанти вночі атакували військовий аеродром «Миргород» на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу «Іскандер» і ударними дронами. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram, пише УНН.
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«Сьогодні ворог атакував Полтавщину. Під час нічної атаки в районі військового аеродрому «Миргород» ворог застосував балістичні та крилаті ракети типу «Іскандер», а також ударні дрони іранського виробництва. Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо, без жертв», - написав Лунін.
Деталі
За його словами, пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Проводять заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації, зазначив голова ОВА.
«Внаслідок роботи протиповітряної оборони після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає», - повідомив Лунін.
Доповнення
Силами ППО під час нічної атаки окупантів на Україну було знищено 4 з 6 крилатих ракет та 14 з 16 дронів.