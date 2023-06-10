россияне атаковали военный аэродром в Полтавской области дронами и "Искандерами", есть повреждения - ОВА

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«Сегодня враг атаковал Полтавскую область. Во время ночной атаки в районе военного аэродрома «Миргород» враг применил баллистические и крылатые ракеты типа «Искандер», а также ударные дроны иранского производства. Есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники. Предварительно, без жертв», - написал Лунин.

Детали

По его словам, пожар частично локализован пожарными расчетами бригады и ГСЧС. Проводятся мероприятия по ликвидации последствий обстрела и перевозке техники в безопасные места дислокации, отметил глава ОВА.

«В результате работы противовоздушной обороны после падения обломков повреждены 8 частных зданий и 4 частных автомобиля. Погибших и пострадавших нет», - сообщил Лунин.

Дополнение

Силами ПВО во время ночной атаки оккупантов на Украину было уничтожено 4 из 6 крылатых ракет и 14 из 16 дронов.