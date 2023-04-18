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росіяни атакували дронами об'єкт інфраструктури на Миколаївщині

росіяни атакували дронами об'єкт інфраструктури на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 401263 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури у Миколаївській області, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Уночі, 18 квітня, близько 02:30 в Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо без жертв та постраждалих", - написав Кім.

З його слів, більш детальна інформація уточнюється.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Миколаївському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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