росіяни атакували дронами об'єкт інфраструктури на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Російські війська вночі атакували ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури у Миколаївській області, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
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"Уночі, 18 квітня, близько 02:30 в Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо без жертв та постраждалих", - написав Кім.
З його слів, більш детальна інформація уточнюється.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Миколаївському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.