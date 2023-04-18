россияне атаковали дронами объект инфраструктуры в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками объект промышленной инфраструктуры в Николаевской области, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью, 18 апреля, около 02:30 в Снегиревской громаде враг атаковал ударными беспилотниками объект промышленной инфраструктуры. Предварительно без жертв и пострадавших", - написал Ким.
По его словам, более подробная информация уточняется.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Николаевском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.