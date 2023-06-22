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росіяни 84 рази обстріляли Запорізьку область, є поранені та руйнування - ОВА

Київ • УНН

 • 547342 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Армія рф за минулу добу 84 рази атакувала населені пункти Запорізької області, в результаті обстрілів троє людей отримали поранення, є руйнування. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, передає УНН.

росіяни 84 рази обстріляли Запорізьку область, є поранені та руйнування - ОВА

Цитата

«Ворог завдав 84 удари по 24 населених пунктах: авіацією вдарив по Левадному та Преображенці, здійснив 7 атак з БПЛА по Гуляйпільському, Білогір'ю, Малинівці, Степногірську, бив з РСЗВ по Червоному, Новоіванівці, Новодарівці, Левадному, 71 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Новодарівці, Левадному, Темирівці, Полтавці, Павлівці, Степовому та іншим прифронтовим селам», - повідомив Малашко.

За його словами, поранення отримали троє мирних жителів на лінії вогню - 84-річний чоловік та 54-річна жінка в Преображенці, а також літня жінка в Оріхові.

Також Малашко заявив, що надійшло 27 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів області.

Доповнення

російські окупанти здійснили 87 обстрілів 18 населених пунктів Запорізької області за 20 червня.

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