россияне 84 раза обстреляли Запорожскую область, есть раненые и разрушения - ОВА

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«Враг нанес 84 удара по 24 населенным пунктам: авиацией ударил по Левадному и Преображенке, совершил 7 атак с БПЛА по Гуляйпольскому, Белогорью, Малиновке, Степногорску, бил из РСЗО по Красному, Новоивановке, Новодаровке, Левадном, 71 артиллерийский обстрел по Гуляйполю, Новодаровке, Левадному, Темировке, Полтавке, Павловке, Степному и другим прифронтовым селам», - сообщил Малашко.

По его словам, ранения получили трое мирных жителей на линии огня - 84-летний мужчина и 54-летняя женщина в Преображенке, а также пожилая женщина в Орехове.

Также Малашко заявил, что поступило 27 сообщений о разрушении гражданских объектов области.

Дополнение

российские оккупанты совершили 87 обстрелов 18 населенных пунктов Запорожской области за 20 июня.