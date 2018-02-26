Росія звинуватила Білорусь у постачанні української молочки під виглядом власної продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Російський "Россільгоспнагляд" звинуватив Білорусь у поставках молочної продукції з України і Євросоюзу під виглядом власної продукції і пригрозив білоруським виробникам зниженням обсягу експорту. Про це передає УНН з посиланням на відповідну заяву, розміщену на сайті російського відомства.
"У жовтні 2017 року Россільгоспнаглядом було виявлено факти поставок в Росію білоруськими компаніями ТОВ "Газ Венчуре", ТОВ "Глобалкост" і РУП "Белтаможсервіс" забороненої відповідними економічними заходами молочної продукції з України та країн Євросоюзу під виглядом виробників країн, що не потрапили під діючі обмеження (Іран, Македонія, Сан-Марино і Китай). Йшлося про легалізацію 150 тисяч тонн забороненої до ввезення в Росію продукції", - сказано в повідомленні.
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Крім того, в Россільгоспнагляді засумнівалися в ефективності функціонування системи державного ветеринарного і фітосанітарного нагляду Білорусі.
"Россільгоспнагляд звернув увагу білоруської сторони на те, що, в першу чергу, поставки таких товарів з території України і Євросоюзу ведуть до зниження обсягу ввезення в Росію молочної продукції сумлінних білоруських виробників. По-друге, ця ситуація говорить про неефективність контролю ветеринарної служби Білорусі на білоруській ділянці зовнішнього кордону ЄАЕС, яка або бере участь в незаконних схемах, або не приділяє належну увагу тому, що відбувається", - зазначили у відомстві.