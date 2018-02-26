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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62283 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75587 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78336 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107018 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100298 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104517 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111501 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Россия обвинила Беларусь в поставках украинской молочки под видом своей продукции

Россия обвинила Беларусь в поставках украинской молочки под видом своей продукции

Киев  •  УНН

 • 14365 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Российский "Россельхознадзор" обвинил Беларусь в поставках молочной продукции из Украины и Евросоюза под видом собственной продукции и пригрозил белорусским производителям снижением объема экспорта. Об этом передает УНН со ссылкой на соответствующее заявление, размещенное на сайте российского ведомства.

"В октябре 2017 года Россельхознадзором были выявлены факты поставок в Россию белорусскими компаниями ООО "Газ Венчуре", ООО "Глобалкостом" и РУП "Белтаможсервис" запрещенной ответными экономическими мерами молочной продукции происхождением из Украины и стран Евросоюза под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения (Иран, Македония, Сан-Марино и Китай). Речь шла о легализации 150 тысяч тонн запрещенной к ввозу в Россию продукции", — сказано в сообщении.

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Кроме того, в Россельхознадзоре засомневались в эффективности функционирования системы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Беларуси.

"Россельхознадзор обратил внимание белорусской стороны на то, что, в первую очередь, поставки таких товаров с территории Украины и Евросоюза ведут к снижению объема ввоза в Россию молочной продукции добросовестных белорусских производителей. Во-вторых, складывающаяся ситуация говорит о неэффективности контроля ветеринарной службы Беларуси на белорусском участке внешней границы ЕАЭС, которая либо участвует в незаконных схемах, либо не уделяет должное внимание происходящему", — отметили в ведомстве.

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