Россия обвинила Беларусь в поставках украинской молочки под видом своей продукции

"В октябре 2017 года Россельхознадзором были выявлены факты поставок в Россию белорусскими компаниями ООО "Газ Венчуре", ООО "Глобалкостом" и РУП "Белтаможсервис" запрещенной ответными экономическими мерами молочной продукции происхождением из Украины и стран Евросоюза под видом производителей стран, не попавших под действующие ограничения (Иран, Македония, Сан-Марино и Китай). Речь шла о легализации 150 тысяч тонн запрещенной к ввозу в Россию продукции", — сказано в сообщении.

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Кроме того, в Россельхознадзоре засомневались в эффективности функционирования системы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Беларуси.

"Россельхознадзор обратил внимание белорусской стороны на то, что, в первую очередь, поставки таких товаров с территории Украины и Евросоюза ведут к снижению объема ввоза в Россию молочной продукции добросовестных белорусских производителей. Во-вторых, складывающаяся ситуация говорит о неэффективности контроля ветеринарной службы Беларуси на белорусском участке внешней границы ЕАЭС, которая либо участвует в незаконных схемах, либо не уделяет должное внимание происходящему", — отметили в ведомстве.