росія звинувачує західні ЗМІ у розпалюванні напруженості у Перській затоці

Деталі

У телефонній розмові з Хоссейном Амірабдоллахіаном лавров прокоментував “шкідливість інформаційної кампанії, яку розгорнули західні ЗМІ”, йдеться в заяві міністерства.

Очільник російського МЗС сказав, що такі дії можуть призвести до небезпечної ескалації напруги в стратегічно важливому регіоні.

У вівторок Вашингтон висловив стурбованість невизначеними погрозами з боку Ірану проти Саудівської Аравії та заявив, що без вагань відповість, якщо це буде необхідно.

Цитата

“Іран знову підтверджує свою політику мирного сусідства зі своїми сусідами, засновану на взаємній повазі та відповідно до міжнародних принципів і правил”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Саудівці заявили, що Тегеран хоче відвернути увагу від місцевих протестів та готові напасти на країну.