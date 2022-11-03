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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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росія звинувачує західні ЗМІ у розпалюванні напруженості у Перській затоці

росія звинувачує західні ЗМІ у розпалюванні напруженості у Перській затоці

Київ • УНН

 • 356481 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр закордонних справ росії сергій лавров повідомив своєму іранському колезі, що західні ЗМІ розпочали кампанію, яка може спровокувати ескалацію в Перській затоці.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У телефонній розмові з Хоссейном Амірабдоллахіаном лавров прокоментував “шкідливість інформаційної кампанії, яку розгорнули західні ЗМІ”, йдеться в заяві міністерства.

Очільник російського МЗС сказав, що такі дії можуть призвести до небезпечної ескалації напруги в стратегічно важливому регіоні.

У вівторок Вашингтон висловив стурбованість невизначеними погрозами з боку Ірану проти Саудівської Аравії та заявив, що без вагань відповість, якщо це буде необхідно.

Цитата

“Іран знову підтверджує свою політику мирного сусідства зі своїми сусідами, засновану на взаємній повазі та відповідно до міжнародних принципів і правил”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Саудівці заявили, що Тегеран хоче відвернути увагу від місцевих протестів та готові напасти на країну.

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