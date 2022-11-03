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Россия обвиняет западные СМИ в разжигании напряженности в Персидском заливе

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил своему иранскому коллеге, что западные СМИ начали кампанию, которая может спровоцировать эскалацию в Персидском заливе.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В телефонном разговоре с Хоссейном Амирабдоллахианом лавров прокомментировал “вред информационной кампании, которую развернули западные СМИ”, говорится в заявлении министерства.

Глава российского МИД сказал, что такие действия могут привести к опасной эскалации напряжения в стратегически важном регионе.

Во вторник Вашингтон выразил обеспокоенность неопределенными угрозами со стороны Ирана против Саудовской Аравии и заявил, что без колебаний ответит, если это будет необходимо.

Цитата

“Иран вновь подтверждает свою политику мирного соседства со своими соседями, основанную на взаимном уважении и в соответствии с международными принципами и правилами”, - говорится в сообщении.

Напомним

Саудовцы заявили, что Тегеран хочет отвлечь внимание от местных протестов и готовы напасть на страну.

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