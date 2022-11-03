Россия обвиняет западные СМИ в разжигании напряженности в Персидском заливе

Детали

В телефонном разговоре с Хоссейном Амирабдоллахианом лавров прокомментировал “вред информационной кампании, которую развернули западные СМИ”, говорится в заявлении министерства.

Глава российского МИД сказал, что такие действия могут привести к опасной эскалации напряжения в стратегически важном регионе.

Во вторник Вашингтон выразил обеспокоенность неопределенными угрозами со стороны Ирана против Саудовской Аравии и заявил, что без колебаний ответит, если это будет необходимо.

Цитата

“Иран вновь подтверждает свою политику мирного соседства со своими соседями, основанную на взаимном уважении и в соответствии с международными принципами и правилами”, - говорится в сообщении.

Напомним

Саудовцы заявили, что Тегеран хочет отвлечь внимание от местных протестов и готовы напасть на страну.