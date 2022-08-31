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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Росія звинувачує Україну в обстрілах ЗАЕС: ЦПД зібрав добірку фейків, які поширює країна-агресор

Київ • УНН

 • 198542 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що продукував ворог протягом попереднього дня, передає УНН.

Росія звинувачує Україну в обстрілах ЗАЕС: ЦПД зібрав добірку фейків, які поширює країна-агресор

Деталі

1. Представник МЗС рф о. дробінін заявив: «спеціальна військова операція росії в Україні не розпочалася б, якби західні країни конструктивно підійшли до пропозицій москви щодо гарантій безпеки». Це дезінформація!

2. Прессекретар президента росії д. пєсков заявив, що «рф готова виконувати свої зобов’язання щодо постачання газу, [однак] дії ЄС щодо газової проблеми складно зрозуміти та неможливо пояснити, і за них доводиться платити простим європейцям». Це маніпуляція!

3. Колаборант-«керівник» ТОТ Запорізької області в. рогов заявив: «ЗСУ цілеспрямовано б’ють по критично важливих об’єктах Запорізької АЕС, щоб викликати викид радіоактивних речовин… за дві години ЗСУ завдали 17 артилерійських ударів з американських крупнокаліберних знарядь по території поряд із ЗАЕС». Це фейк!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фейк росіян про "секретні лабораторії" спростували вже 10 країн.

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