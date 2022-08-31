Детали

1. Представитель МИД РФ о. дробинин заявил: «специальная военная операция России в Украине не началась бы, если бы западные страны конструктивно подошли к предложениям Москвы по гарантиям безопасности». Это дезинформация!

2. Пресс-секретарь президента России д. песков заявил, что «рф готова выполнять свои обязательства по поставке газа, [однако] действия ЕС по газовой проблеме сложно понять и невозможно объяснить, и за них приходится платить простым европейцам». Это манипуляция!

3. Коллаборант-«руководитель» ТОТ Запорожской области и. рогов заявил: «ВСУ целенаправленно бьют по критически важным объектам’Запорожской АЭС, чтобы вызвать выброс радиоактивных веществ… за два часа ВСУ нанесли 17 артиллерийских ударов с американских крупнокалиберных орудий по территории рядом с ЗА 33». Это фейк!

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