Росія значно рідше затримує судна в Азовському морі

"Зараз Росія менше затримує іноземні кораблі, які йдуть в українські порти на Азовському морі. Так, затримки є, але в порівняні з тим, що було раніше, це вже значно менший час, який доводиться очікувати кораблям", - повідомив Слободян.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України продовжує відстежувати та документувати незаконну діяльність Росії в акваторії Азовського та Чорного морів.

Як повідомляв УНН, Російська Федерація почала менше затримувати судна в Азовському морі.