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Росія значно рідше затримує судна в Азовському морі

Росія значно рідше затримує судна в Азовському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Російська Федерація значно рідше затримує іноземні судна, які прямують в українські порти в Азовському морі. Про це журналісту УНН повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"Зараз Росія менше затримує іноземні кораблі, які йдуть в українські порти на Азовському морі. Так, затримки є, але в порівняні з тим, що було раніше, це вже значно менший час, який доводиться очікувати кораблям", - повідомив Слободян.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України продовжує відстежувати та документувати незаконну діяльність Росії в акваторії Азовського та Чорного морів. 

Як повідомляв УНН, Російська Федерація почала менше затримувати судна в Азовському морі. 

Українські Національні Новини

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