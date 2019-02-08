Росія значно рідше затримує судна в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Російська Федерація значно рідше затримує іноземні судна, які прямують в українські порти в Азовському морі. Про це журналісту УНН повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
"Зараз Росія менше затримує іноземні кораблі, які йдуть в українські порти на Азовському морі. Так, затримки є, але в порівняні з тим, що було раніше, це вже значно менший час, який доводиться очікувати кораблям", - повідомив Слободян.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба України продовжує відстежувати та документувати незаконну діяльність Росії в акваторії Азовського та Чорного морів.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація почала менше затримувати судна в Азовському морі.