Россия значительно реже задерживает судна в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Российская Федерация значительно реже задерживает иностранные суда, следующие в украинские порты в Азовском море. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"Сейчас Россия меньше задерживает иностранные корабли, которые идут в украинские порты на Азовском море. Так, задержки есть, но в сравнении с тем, что было раньше, это уже значительно меньше время, которое приходится ожидать кораблям", - сообщил Слободян.
Напомним, Государственная пограничная служба Украины продолжает отслеживать и документировать незаконную деятельность России в акватории Азовского и Черного морей.
Как сообщал УНН, Российская Федерация начала меньше задерживать суда в Азовском море.