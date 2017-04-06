Росія змінює тактику на Донбасі – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Росія напередодні виборів 2018 року міняє свою тактику на Донбасі і стає більш агресивною. Про це в ході 10-го Київського Форуму з безпеки заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Кремль готується до президентських виборів у 2018 році і він стає все більш агресивним для того, щоб приховати свої слабкості. Росія міняє свою тактику в Кремлі і на Донбасі, створюючи квазідержави і переслідуючи абсолютно неконструктивну позицію”, — сказав П.Порошенко.
За його словами, ключова задача РФ — дестабілізація України.
“Окупація Криму і Донбасу перетворила цей острів беззаконня на ще більшу територію. Російські олігархи хочуть сформувати союз євроскептиків і націоналістів. Ми вчора почули їх під час дебатів у Європарламенті, ми почули їх аргументи”, — сказав П.Порошенко.
“Україна стала на шлях демократії, і це стало загрозою для Москви”, — заявив П.Порошенко.
Президент зазначив, що Росія хоче помістити Україну у світ, яким керують олігархи, зацікавлені лише у владі.
Він додав, що Росія бачить своє майбутнє у своєму імперіалістичному минулому.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що на Донбасі налічується більше 4 тисяч російських військових.