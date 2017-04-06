Россия меняет тактику на Донбассе - П.Порошенко

“Кремль готовится к президентским выборам в 2018 году и он становится все более агрессивным для того, чтобы скрыть свои слабости. Россия меняет свою тактику в Кремле и на Донбассе, создавая квазигосударства и преследуя совершенно неконструктивную позицию”, — сказал П.Порошенко.

По его словам, ключевая задача РФ — дестабилизация Украины.

“Оккупация Крыма и Донбасса превратила этот остров беспредела на еще большую территорию. Российские олигархи хотят сформировать союз евроскептиков и националистов. Мы вчера услышали их во время дебатов в Европарламенте, мы услышали их аргументы”, - сказал П.Порошенко.

“Украина стала на путь демократии, и это стало угрозой для Москвы”, — заявил П.Порошенко.

Президент отметил, что Россия хочет поместить Украины в мир, которым управляют олигархи, заинтересованные только во власти.

Он добавил, что Россия видит свое будущее в своем империалистическом прошлом.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на Донбассе насчитывается более 4 тысяч российских военных.