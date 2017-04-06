Россия меняет тактику на Донбассе - П.Порошенко

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66078 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108296 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166123 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121878 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119820 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114228 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105369 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107314 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157274 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия меняет тактику на Донбассе - П.Порошенко

Россия меняет тактику на Донбассе - П.Порошенко

Киев  •  УНН

 • 12333 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Россия накануне выборов 2018 года меняет свою тактику на Донбассе и становится более агрессивной. Об этом в ходе 10-го Киевского Форума по безопасности заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

“Кремль готовится к президентским выборам в 2018 году и он становится все более агрессивным для того, чтобы скрыть свои слабости. Россия меняет свою тактику в Кремле и на Донбассе, создавая квазигосударства и преследуя совершенно неконструктивную позицию”, — сказал П.Порошенко.

По его словам, ключевая задача РФ — дестабилизация Украины.

“Оккупация Крыма и Донбасса превратила этот остров беспредела на еще большую территорию. Российские олигархи хотят сформировать союз евроскептиков и националистов. Мы вчера услышали их во время дебатов в Европарламенте, мы услышали их аргументы”, - сказал П.Порошенко.

“Украина стала на путь демократии, и это стало угрозой для Москвы”, — заявил П.Порошенко.

Президент отметил, что Россия хочет поместить Украины в мир, которым управляют олигархи, заинтересованные только во власти.

Он добавил, что Россия видит свое будущее в своем империалистическом прошлом.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на Донбассе насчитывается более 4 тысяч российских военных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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