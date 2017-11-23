Росія змінює демографічну в окупованому Криму, завезено 300 тисяч осіб з РФ - Джемілєв

"Росія грубо порушує Женевську конвенцію про неприпустимість примусової зміни демографічної ситуації на окупованій території. Вони створюють умови, при яких корінні жителі змушені залишати півострів, і заселяють його людьми, лояльними до себе. Наприклад, 250 тисяч осіб вони привезли з Донецької та Луганської областей, цих ватників, багато хто з них – бандити, які беруть участь у беззаконні, і не менше 250 тисяч, а то і 300 – 400 тисяч, за різними оцінками, жителів Російської Федерації", – повідомив Джемілєв.

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"Це прямо суперечить вимогам Женевської конвенції і входить до числа військових злочинів... Але там все так засекречено, скільки людей нових прописано. У тих структурах, де є ці дані, немає практично жодного кримського татарина. Все дуже засекречено», – зазначив він.

Нагадаємо, Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв під час зустрічі Глави Адміністрації Президента України Ігора Райніна із делегацією Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, детально представив делегації конгресу ситуацію щодо порушення прав людини в Криму.