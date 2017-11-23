Россия меняет демографическую ситуацию в оккупированном Крыму, завезено 300 000 человек из РФ - Джемилев

"Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию о недопустимости принудительного изменения демографической ситуации на оккупированной территории. Они создают условия, при которых коренные жители вынуждены покидать полуостров, и заселяют его людьми, лояльными к себе. Например, 250 000 человек они привезли из Донецкой и Луганской областей, этих ватников, многие из них - бандиты, которые участвуют в беззаконии, и не менее 250 000, а то и 300 - 400 000, по разным оценкам, жителей Российской Федерации ", - сообщил Джемилев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крым завезли около полумиллиона россиян и "ватников" - Джемилев

"Это прямо противоречит требованиям Женевской конвенции и входит в число военных преступлений ... Но там все так засекречено, сколько людей новых прописано. В этих структурах, где эти данные, нет практически ни одного крымского татарина. Все очень засекречено", - отметил он .

Напомним, Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев во время встречи Главы Администрации Президента Украины Игоря Райнин с делегацией Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, подробно представил делегации конгресса ситуацию относительно нарушения прав человека в Крыму.