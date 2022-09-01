Армія рф зіткнулася із серйозним браком особового складу - WP

Цитата

"Російські збройні сили відчувають гостру нестачу особового складу в Україні", - заявив офіційний представник США The Washington Post на умовах анонімності.

Як пише видання, цілком імовірно, що міноборони росії перейде до набору "військовослужбовців за контрактом, щоб компенсувати нестачу кадрів, у тому числі шляхом примусу поранених солдатів знову вступати в бій… та виплати премій призовникам".

Доповнення

У МО Британії зазначали раніше, що в оперативному плані росія відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу. Моральний дух у багатьох частинах її збройних сил поганий, і її армія значно деградувала, вказували у британській розвідці.