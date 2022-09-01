Армія рф зіткнулася із серйозним браком особового складу - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. росія зіткнулася з серйозним браком особового складу в Україні, готова відправляти поранених солдатів, з посиланням на офіційного представника США інформує The Washington Post, пише УНН.
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"Російські збройні сили відчувають гостру нестачу особового складу в Україні", - заявив офіційний представник США The Washington Post на умовах анонімності.
Як пише видання, цілком імовірно, що міноборони росії перейде до набору "військовослужбовців за контрактом, щоб компенсувати нестачу кадрів, у тому числі шляхом примусу поранених солдатів знову вступати в бій… та виплати премій призовникам".
Доповнення
У МО Британії зазначали раніше, що в оперативному плані росія відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу. Моральний дух у багатьох частинах її збройних сил поганий, і її армія значно деградувала, вказували у британській розвідці.