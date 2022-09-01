Армия рф столкнулась с серьезным недостатком личного состава - WP

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"Российские вооруженные силы испытывают острую нехватку личного состава в Украине", - заявил официальный представитель США The Washington Post на условиях анонимности.

Как пишет издание, вполне вероятно, что минобороны россии перейдет к набору "военнослужащих по контракту, чтобы компенсировать нехватку кадров, в том числе путем принуждения раненых солдат вновь вступать в бой… и выплаты премий призывникам".

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В МО Британии отмечали ранее, что в оперативном плане россия испытывает недостаток боеприпасов, транспортных средств и личного состава. Нравственный дух во многих частях ее вооруженных сил плох, и ее армия значительно деградировала, указывали в британской разведке.