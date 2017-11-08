Росія заявила про найбільшу кількість танків і РСЗВ у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Росії заявили, що опинилися на першому місці у світі за кількістю танків, бойових машин піхоти (БМП) і реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Про це повідомив заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"За п'ятирічку, з 2012 по 2017 рік, в війська поставлено більше 25 тисяч одиниць нової бронетанкової і автомобільної техніки та 4 тисячі сучасних зразків ракетно-артилерійського озброєння, що дозволило Російської Федерації вийти на перше місце в світі за кількістю танків, БМП і РСЗВ", - сказав Д.Булгаков.
За його словами, "на озброєння за ці роки прийнято понад 80 зразків сучасної техніки".
"Маю на увазі ракетно-артилерійське озброєння, танки, автомобілі, техніку служб тилу. Сьогодні частка сучасних зразків озброєння та військової техніки за закріпленою номенклатурою становить вже понад 50%", - уточнив Д.Булгаков.
"Підприємства оборонно-промислового комплексу і штатні ремонтно-відновлювальні органи, що теж важливо, довели рівень справності техніки до 98%. Все у нас в армії зараз на ходу, все готово до застосування за призначенням", - додав він.
Нагадаємо, на Донбасі виявили чергову партію російської техніки і озброєння.