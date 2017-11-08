Росія заявила про найбільшу кількість танків і РСЗВ у світі

"За п'ятирічку, з 2012 по 2017 рік, в війська поставлено більше 25 тисяч одиниць нової бронетанкової і автомобільної техніки та 4 тисячі сучасних зразків ракетно-артилерійського озброєння, що дозволило Російської Федерації вийти на перше місце в світі за кількістю танків, БМП і РСЗВ", - сказав Д.Булгаков.

За його словами, "на озброєння за ці роки прийнято понад 80 зразків сучасної техніки".

"Маю на увазі ракетно-артилерійське озброєння, танки, автомобілі, техніку служб тилу. Сьогодні частка сучасних зразків озброєння та військової техніки за закріпленою номенклатурою становить вже понад 50%", - уточнив Д.Булгаков.

"Підприємства оборонно-промислового комплексу і штатні ремонтно-відновлювальні органи, що теж важливо, довели рівень справності техніки до 98%. Все у нас в армії зараз на ходу, все готово до застосування за призначенням", - додав він.

Нагадаємо, на Донбасі виявили чергову партію російської техніки і озброєння.