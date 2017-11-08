Россия заявила о наибольшем количестве танков и РСЗО в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В России заявили, что оказались первом месте в мире по количеству танков, боевых машин пехоты (БМП) и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"За пятилетку, с 2012 по 2017 год, в войска поставлено более 25 тысяч единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и 4 тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения, что позволило Российской Федерации выйти на первое место в мире по количеству танков, БМП и РСЗО", - сказал Д.Булгаков.
По его словам, "на вооружение за эти годы принято более 80 образцов современной техники".
"Имею в виду ракетно-артиллерийское вооружение, танки, автомобили, технику служб тыла. Сегодня доля современных образцов вооружения и военной техники по закреплённой номенклатуре составляет уже более 50%", - уточнил Д.Булгаков.
"Предприятия оборонно-промышленного комплекса и штатные ремонтно-восстановительные органы, что тоже важно, довели уровень исправности техники до 98%. Все у нас в армии сейчас на ходу, все готово к применению по назначению", - добавил он.
Напомним, на Донбассе обнаружили очередную партию российской техники и вооружения.