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Росія “затягла” на окупований Донбас свого мобільного провайдера — Клімкін

Росія “затягла” на окупований Донбас свого мобільного провайдера — Клімкін

Київ • УНН

 • 15306 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Російська адміністрація “затягла” на територію окупованого Донбасу власного провайдера. Про це сказав голова МЗС України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном, передає кореспондент УНН.

“Ми протягом останніх місяців намагаємось врятувати мобільний зв’язок. Ми не отримали жодного дозволу на безпечний ремонт мобільного зв’язку. Ви знаєте чому? Оскільки російська адміністрація затягла туди російського провайдера, і уже зараз картки його продаються в 5-7 разів більше, ніж до цього звичайні послуги українського оператора”, — розповів міністр.

За словами П.Клімкіна, це лише один з численних прикладів діяльності російської “мафіозної структури” на окупованих землях.

“Усе, що віддаляє Донбас від України — воно веде окупований Донбас в нікуди. Воно не веде в Росію, воно веде в нікуди, і те, що там на сьогодні реальна мафіозна структура, яка заробляє на трафіках починаючи від вугілля і до всього іншого, розпилює на металобрухт реально те, що є власністю України і українських компаній — це все буде потім задокументовано, за все це потрібно буде відповідати і за все це потрібно буде платити”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, за словами П.Клімкіна, Росія намагається маніпулювати поняттями у питанні "бранців Кремля".

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