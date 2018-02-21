Россия "затянула" на оккупированный Донбасс своего мобильного провайдера - Климкин

“Мы в течение последних месяцев пытаемся спасти мобильную связь. Мы не получили ни одного разрешения на безопасный ремонт мобильной связи. Вы знаете почему? Потому что российская администрация затянула туда российского провайдера, и уже сейчас карточки его продаются в 5-7 раз больше, чем до этого обычные услуги украинского оператора”, — рассказал министр.

По словам П.Климкина, это лишь один из многочисленных примеров деятельности российской “мафиозной структуры” на оккупированных территориях.

“Все, что отдаляет Донбасс от Украины — оно ведет оккупированный Донбасс в никуда. Оно не ведет в Россию, оно ведет в никуда, и то, что там сегодня реальная мафиозная структура, которая зарабатывает на трафике, начиная от угля и до всего прочего, распыляет на металлолом реально то, что является собственностью Украины и украинских компаний — это все будет потом задокументировано, за все это нужно будет отвечать и за все это нужно будет платить”, — отметил он.

Как сообщал УНН, по словам П.Климкина, Россия пытается манипулировать понятиями в вопросе “пленников Кремля”.