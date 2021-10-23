Росія зацікавлена, щоб місія ОБСЄ була присутня в ОРДЛО, але була "слухняною" - Гармаш

Цитата

"І Росія, і перш за все" ДНР "," ЛНР "зацікавлені, щоб ОБСЄ там була, оскільки вона для них є одним з факторів легалізації їх правової суб'єктності. Вони зацікавлені, але щоб ОБСЄ була слухняною", - заявив Гармаш.

Деталі

Також він зазначив, що блокування місії вони здійснюють з метою тиску, щоб ОБСЄ стала більш лояльною і зайняла більш проросійську позицію.

Що було раніше

З ранку 15 жовтня перед готелем в окупованому Донецьку, де проживають члени місії ОБСЄ, почалися протести проти затримання бойовика "ЛНР" Андрія Косяка.

Мітингувальники перешкоджали будь-якому пересуванню патрулів ОБСЄ. Організація частково зупинила свою місію зі спостереженням на Донбасі.

Суд взяв під варту бойовика, через якого зупинили місію ОБСЄ на Сході.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що дії офіційного Києва з приводу затримання представника самопроголошеної "ЛНР" Андрія Косяка в Загальному центрі з контролю і координації (СЦКК) є "віроломними і провокаційними, що підриває врегулювання ситуації".

Чинний голова ОБСЄ Анн Лінде, і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловили глибоку стурбованість з приводу призупинення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу, і закликали до врегулювання конфлікту.