Россия заинтересована, чтобы миссия ОБСЕ присутствовала в ОРДЛО, но была "послушной" – Гармаш
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш по поводу ситуации с блокированием работы миссии ОБСЕ в ОРДО считает что и Россия, и прежде всего "ДНР", "ЛНР" заинтересованы, чтобы ОБСЕ там была, но чтобы была "послушной". Об этом он заявил в ефире телеканала "ДОМ", передает УНН.
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"И Россия, и прежде всего "ДНР", "ЛНР" заинтересованы, чтобы ОБСЕ там была, поскольку она для них является одним из факторов легализации их правовой субъектности. Они заинтересованы, но чтобы ОБСЕ была послушной", - заявил Гармаш.
Детали
Также он отметил, что блокирование миссии они осуществляют с целью давления, чтобы ОБСЕ стала более лояльной и заняла более пророссийскую позицию.
Что было ранее
С утра 15 октября перед гостиницей в оккупированном Донецке, где проживают члены миссии ОБСЕ, начались протесты против задержания боевика "ЛНР" Андрея Косяка.
Митингующие препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ. Организация частично остановила свою миссию по наблюдению на Донбассе.
Суд взял под стражу боевика, спустя которого остановили миссию ОБСЕ на Востоке.
Министерство иностранных дел России заявило, что действия официального Киева по поводу задержания представителя самопровозглашенной "ЛНР" Андрея Косяка в Общем центре по контролю и координации (СЦКК) является "вероломными и провокационными, что подрывает урегулирования ситуации".
Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили глубокую обеспокоенность по поводу приостановления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса, и призвали к урегулированию конфликта.