Россия заинтересована, чтобы миссия ОБСЕ присутствовала в ОРДЛО, но была "послушной" – Гармаш

КИЕВ. 23 октября. УНН. Представитель ОРДЛО в украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш по поводу ситуации с блокированием работы миссии ОБСЕ в ОРДО считает что и Россия, и прежде всего "ДНР", "ЛНР" заинтересованы, чтобы ОБСЕ там была, но чтобы была "послушной". Об этом он заявил в ефире телеканала "ДОМ", передает УНН.