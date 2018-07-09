Росія затримала для огляду 7 кораблів в Азовському морі

"Факт такий дійсно був. Російськими прикордонниками для огляду було затримано 7 кораблів під іноземними прапорами. Зокрема, Сьєра-Лєоне, Мальти, Молдови. Три з них прямували з українських портів в Азовському морі, 4 – до українських портів. При цьому 2 з 4 останніх вже прибули до портів призначення після огляду", - сказали у ДПСУ.



Водночас у прикордонній службі зазначили, що, починаючи з 2004 року, води Азовського моря визнані водами для спільного користування як Україною, так і Росією, тому практика перевірки суден, які викликають підозру, є сталою формальністю.



"Але, починаючи з середини квітня поточного року, російська сторона зловживає цією практикою і використовує її для політичного тиску на Україну", - зазначили у прикордонній службі.



Як повідомляв УНН, справа моряків українського судна “ЯМК-0041”, затриманого біля берегів анексованого Криму, має особливий інтерес в Україні й Росії, вирішиться воно тільки завдяки “політичному рішенню на найвищому рівні”. Про це повідомив адвокат українських рибалок Еміль Курбедінов.