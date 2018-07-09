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Россия задержала для осмотра 7 кораблей в Азовском море

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Российские пограничники задержали для досмотра 7 иностранных кораблей В Азовском море. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе.

"Факт такой действительно был. Российскими пограничниками для осмотра были задержаны 7 кораблей под иностранными флагами. В частности, Сьерра-Леоне, Мальты, Молдовы. Три из них направлялись из украинских портов в Азовском море, 4 - в украинские порты. При этом 2 из 4 последних уже прибыли в порты назначения после осмотра ", - сказали в ГПСУ.

В то же время в пограничной службе отметили, что, начиная с 2004 года, воды Азовского моря признаны водами для общего пользования как Украина, так и Россией, поэтому практика проверки судов, которые вызывают подозрение, является постоянной формальностью.

"Но, начиная с середины апреля текущего года, российская сторона злоупотребляет этой практикой и использует ее для политического давления на Украину", - отметили в пограничной службе.

Как сообщал УНН, дело моряков украинского судна "ЯМК-0041", задержанного у берегов аннексированного Крыма, имеет особый интерес в Украине и России, решится оно только благодаря "политическому решению на самом высоком уровне". Об этом сообщил адвокат украинских рыбаков Эмиль Курбединов.

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