Россия задержала для осмотра 7 кораблей в Азовском море

"Факт такой действительно был. Российскими пограничниками для осмотра были задержаны 7 кораблей под иностранными флагами. В частности, Сьерра-Леоне, Мальты, Молдовы. Три из них направлялись из украинских портов в Азовском море, 4 - в украинские порты. При этом 2 из 4 последних уже прибыли в порты назначения после осмотра ", - сказали в ГПСУ.



В то же время в пограничной службе отметили, что, начиная с 2004 года, воды Азовского моря признаны водами для общего пользования как Украина, так и Россией, поэтому практика проверки судов, которые вызывают подозрение, является постоянной формальностью.



"Но, начиная с середины апреля текущего года, российская сторона злоупотребляет этой практикой и использует ее для политического давления на Украину", - отметили в пограничной службе.



Как сообщал УНН, дело моряков украинского судна "ЯМК-0041", задержанного у берегов аннексированного Крыма, имеет особый интерес в Украине и России, решится оно только благодаря "политическому решению на самом высоком уровне". Об этом сообщил адвокат украинских рыбаков Эмиль Курбединов.